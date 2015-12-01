В Москве 1 декабря состоится II Евразийский экономический конгресс

Новости России. Страны ЕАЭС оценят итоги первого года работы союза. Второй Евразийский экономический конгресс пройдет 1 декабря в Москве. Он станет площадкой для прямого диалога делового сообщества и органов власти государств, которые входят в Евразийский экономический союз.

В центре внимания экспертов – актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Одной из важных тем станет привлечение инвестиций. На повестке дня также формирование общего рынка лекарственных препаратов, обсуждение Таможенного кодекса, развитие сотрудничества с Евросоюзом, арабскими странами, Китаем и Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шевцов, политолог:

Евразийский союз – это региональный экономический блок, который должен повысить конкурентоспособность стран-участниц на внешних рынках. К этому региональному союзу, к нашему союзу, тянутся разные государства. Кроме того, Евразийский союз ведет переговоры со множеством стран о создании зоны свободной торговли. Наиболее известны в этом плане переговоры с Вьетнамом и Новой Зеландией. Но есть и много других.