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В Москве 1 декабря состоится II Евразийский экономический конгресс

01 декабря 2015 08:00
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Новости России. Страны ЕАЭС оценят итоги первого года работы союза. Второй Евразийский экономический конгресс пройдет 1 декабря в Москве. Он станет площадкой для прямого диалога делового сообщества и органов власти государств, которые входят в Евразийский экономический союз.

В центре внимания экспертов – актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Одной из важных тем станет привлечение инвестиций. На повестке дня также формирование общего рынка лекарственных препаратов, обсуждение Таможенного кодекса, развитие сотрудничества с Евросоюзом, арабскими странами, Китаем и Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шевцов, политолог:
Евразийский союз – это региональный экономический блок, который должен повысить конкурентоспособность стран-участниц на внешних рынках. К этому региональному союзу, к нашему союзу, тянутся разные государства. Кроме того, Евразийский союз ведет переговоры со множеством стран о создании зоны свободной торговли. Наиболее известны в этом плане переговоры с Вьетнамом и Новой Зеландией. Но есть и много других.

# Экономика # Международное сотрудничество # Юрий Шевцов # ЕврАзЭС

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