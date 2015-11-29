Беларусь – Туркменистан: в какие проекты страны совместно вкладывают инвестиции и технологии?

Новости Беларуси. Еще один близкий экономический партнер из прилегающего рядом региона – Туркменистан. С Азербайджаном его разделяет Каспийское море, а объединяет также очень тесное сотрудничество с Беларусью. На балансе наших стран строительство такого масштабного проекта как Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Эксперты оценивают его стоимость в миллиард долларов. Снова – белорусские технологии. Снова – туркменские инвестиции. Кстати, первая тонна калийной руды уже была добыта несколько месяцев назад. Скоро фабрика будет готова к работе. И, конечно, проект во многом задаст тон будущим контрактам с официальным Ашхабадом – белым городом, как его еще называют. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о всей цветовой гамме белорусско-туркменского сотрудничества.

Ольга Коршун, СТВ:

Всех, кто приезжает в Туркменистан, встречает столица Ашхабад. Официально – это самый беломраморный город на Земле. Здания одеты во все оттенки белого. Город с одной стороны окружен пустыней, но все равно он буквально утопает в зелени. А вода на каждом шагу. Везде бьют фонтаны на любой вкус и цвет. Но за такую сказку нужно платить.

Финансовый кризис не обошел стороной и Туркменистан. К примеру, в стране ввели плату за топливо. Раньше местные получали бензин и дизель совершенно бесплатно. Для четвертого в мире государства по запасам природного газа такая мера вынужденная. Кризис внес новые оттенки и в палитру двусторонних отношений Беларуси и Туркменистана. Резкое падение цен на энергоресурсы понизило платежеспособность страны. Это негативно отразилось на товарообороте с Беларусью. Многие аспекты двустороннего сотрудничества на неделе обсуждали в Ашхабаде с президентом Туркменистана.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. В связи с тем, что у них строится очень много крупных предприятий, господин Бердымухамедов пригласил белорусских строителей, чтобы они могли участвовать в строительстве этих объектов.

Еще один яркий оттенок сотрудничества – экспорт белорусских услуг и новейших технологий. В самой горячей точке Туркменистана, в пустыне Каракумы, белорусы строят горно-обогатительный комбинат. Стоимость контракта – миллиард долларов. Самый масштабный зарубежный проект в истории суверенной Беларуси приносит не только прибыль, но и углубляет двусторонние отношения.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот ствол уже практически на завершающей стадии. Когда шахтостроители проходили его, то самой большой сложностью стала остановка грунтовых вод. Они замерзают при температуре -4 градуса. Но с этой задачей справились. Сейчас планируют пройти вглубь еще на 5 метров. Общая глубина ствола оставит 308 метров.

Дмитрий Осипчик, заместитель генерального директора ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»:

Ближе к выходным проходку буровзрывным способом закончим, забетонируем ствол, приступим к армировке. До 1 числа ствол будет готов.

Работы в стволе идут круглосуточно. Многое делают вручную. Трудиться в экстремальных условиях приходиться и на земле. Летом здесь +50. Зимой резкие перепады температуры. Несмотря на все особенности, в промышленных масштабах руду здесь будут добывать уже в следующем году.

Сергей Перещук, начальник технологического отдела ОАО «Беларуськалий»:

Проект начался давно. За этот период мы у себя внедрили много нового. Здесь уже тоже часть внедрена. Допустим, схема охлаждения мелкого и гранулированного продукта, которая здесь запроектирована, находится на стадии шеф-монтажа. У нас она внедрена только в прошлом году.

На стройке трудятся около 2 тысяч человек. Примерно 600 из них – белорусы, которые долго привыкали к пустыне. В шахтерском городке есть даже противоядие. Ведь в Каракумах можно встретить ядовитых змей, которые, кстати, входят в меню местных жителей. Но наши шахтеры мечтают совсем не о кулинарных изысках.

Виталий Воронкович, заместитель директора по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината:

Сосиски, колбасы, молоко, сметана, хлеб белорусский пользуется большим спросом. Все разметают за два дня.

В шахтерском городке недавно наладили продуктовую связь с родиной – открыли магазин белорусских товаров. В целом, двусторонние торговые связи на высоком уровне. В 2013 товарооборот составил рекордные 320 миллионов долларов. Но местный рынок в прямом смысле накладывает свои оттенки на наш товар. Белорусская мебель в Туркменистане появилась недавно. Дизайнеры постарались придать стульям и диванам соответствующий колорит.

Дмитрий Курпель, заместитель генерального директора белорусско-туркменского торгового дома:

В большей степени пользуется спросом светлая мебель, то есть белая. И с национальным колоритам. Весь восток – это золото, с фигурами интересными. Такую и завозим.

А эти скакуны изначально не прошли туркменский фейс-контроль. Заказчики разглядели в них не породистых лошадей, а обычных ишаков и отправили белорусским дизайнерам фото ахалтекинцев. Эти скакуны – гордость Туркменистана. Выход нашли – прообразом стал шахматный конь.

Местный оттенок носит даже наша техника. Туркменские заказчики предпочитают видеть белорусские автобусы и грузовики в белом цвете. Но такая особенность никого не смущает. Только за 4 года в эту азиатскую страну экспортировали более 15 тысяч единиц техники. Поставки планируют нарастить. В том числе за счет открытия сервисного центра белорусской техники.

Эрнест Алексеев, генеральный директор компании по продаже техники:

Это, наверное, единственный центр, такого масштаба, размера и таких возможностей во всем центрально-азиатском регионе. Мы планируем здесь, может быть, какое-то сборочное мелкосерийное производство специальных машин. Может быть, вахтовых автобусов, машин для перевозки воды, топлива.

Некоторые виды нашей техники уже прошли испытания. Туркменская сторона осталась довольной результатами, и вскоре на местных полях может появиться хлопкоуборочный трактор из Синеокой. На такую технику в Туркменистане есть спрос. Страна в десятке мировых производителей хлопка. А в Беларуси есть мощное машиностроение. Планируется, что в декабре будет подписан контракт на поставку тракторов в Туркменистан.

Наталья Крумчак, руководитель отдела рекламы и выставок компании по продаже техники:

В этом году у нас на испытании находилось четыре единицы техники «Гомсельмаша», комбайнов. Очень много сейчас техники на испытаниях «Бобруйскагромаша». В этом году они успешно прошли испытания. В следующем году, мы надеемся, что будут активные продажи именно по сельхозтехнике.

Ашхабад активно застраивается. В столице возводят и спортивные объекты. Туркменистан – место проведения Азиатских олимпийских игр. В стране развивают и сельское хозяйство. То есть белорусская техника не запылиться в выставочном зале. Другой сценарий в принципе представить достаточно сложно, ведь наши товары в Туркменистане знают еще со времен Советского Союза. Да и в целом двустороннее сотрудничество окрашено в хорошо знакомые цвета жителям обоих стран. Поэтому общий экономический и политический язык стороны нашли уже достаточно давно и достаточно успешно.