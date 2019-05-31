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Беларусь вошла в четвёрку мировых экспортёров сыра и творога

31 мая 2019 16:57
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Новости Беларуси. Белорусские сыры и творог заметно расширили свое присутствие на зарубежных рынках, показав в 2019 году впечатляющий прирост экспорта – почти 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволило нашей стране уверенно занять четвертое место среди сырных экспортеров мира. Мы опередили даже Австралию и Швейцарию. Только в первом квартале на внешний рынок было отправлено сыров и творога почти 58 тысяч тонн. Больше Беларуси продают только весь Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Новая Зеландия.

Больше новостей экономики за 31 мая здесь.

# Экспорт # Экономика # Сергей Савицкий

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