Беларусь участвует в международной промышленной выставке в Екатеринбурге

Беларусь участвует в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В Екатеринбурге разработки в области машиностроения и современных технологий представили около 600 компаний из более чем 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш стенд второй по масштабу из стран-гостей после экспозиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются официальным партнером выставки. Новейшие технологии представили свыше 20 белорусских предприятий: от научных предложений, бытовой техники и машиностроения до производства изделий из полимерных материалов, станкостроения и металлургии. Отдельное место на выставке заняли медицинские изделия, зарядные станции и искусственные изумруды. Участие Беларуси в «ИННОПРОМе» послужит расширению сотрудничества на мировой арене, а также созданию совместных производств, в том числе с Россией.