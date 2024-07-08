Прямой эфир

Беларусь участвует в международной промышленной выставке в Екатеринбурге

08 июля 2024 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь участвует в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В Екатеринбурге разработки в области машиностроения и современных технологий представили около 600 компаний из более чем 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь участвует в международной промышленной выставке в Екатеринбурге-1

Наш стенд второй по масштабу из стран-гостей после экспозиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются официальным партнером выставки. Новейшие технологии представили свыше 20 белорусских предприятий: от научных предложений, бытовой техники и машиностроения до производства изделий из полимерных материалов, станкостроения и металлургии. Отдельное место на выставке заняли медицинские изделия, зарядные станции и искусственные изумруды. Участие Беларуси в «ИННОПРОМе» послужит расширению сотрудничества на мировой арене, а также созданию совместных производств, в том числе с Россией.

# Выставка # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе
04 июля 2024 17:43

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе

Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара
04 июля 2024 13:43

Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара

Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов
04 июля 2024 06:51

Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов