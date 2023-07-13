Новости экономики за 13.07.2023

Евразийская экономическая комиссия оценила рост промышленного производства в регионе – Беларусь в лидерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие показатели зафиксированы за пять месяцев работы отрасли? Увеличился транзит белорусских грузов по российской железной дороге, сколько российских портов уже задействованы в перевалках грузов из Беларуси за рубеж? И как жара в Китае влияет на мировые цены на нефть? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. ТРАНЗИТ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ПО РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ВЫРОС ПОЧТИ В 4 РАЗА

Почти в четыре раза вырос транзит белорусских грузов по российской железной дороге. За пять месяцев 2023 года перевезено почти 7 миллионов тонн белорусских экспортных грузов. Основной поток идет через российские порты, где наблюдается увеличение более в чем в четыре раза – до 5 миллионов тонн. Всего же в отправках грузов из Беларуси за рубеж были задействованы 19 российских портов. Сотрудничество железных дорог в ближайшие годы может принять новые формы: рассматривается возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск, которая станет продолжением трассы Москва – Санкт-Петербург. ЦЕНА НА НЕФТЬ ПРЕВЫСИЛА 80 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА МАЯ