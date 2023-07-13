Новости экономики за 13.07.2023
Евразийская экономическая комиссия оценила рост промышленного производства в регионе – Беларусь в лидерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие показатели зафиксированы за пять месяцев работы отрасли? Увеличился транзит белорусских грузов по российской железной дороге, сколько российских портов уже задействованы в перевалках грузов из Беларуси за рубеж? И как жара в Китае влияет на мировые цены на нефть?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
ТРАНЗИТ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ПО РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ВЫРОС ПОЧТИ В 4 РАЗА
Почти в четыре раза вырос транзит белорусских грузов по российской железной дороге. За пять месяцев 2023 года перевезено почти 7 миллионов тонн белорусских экспортных грузов. Основной поток идет через российские порты, где наблюдается увеличение более в чем в четыре раза – до 5 миллионов тонн. Всего же в отправках грузов из Беларуси за рубеж были задействованы 19 российских портов. Сотрудничество железных дорог в ближайшие годы может принять новые формы: рассматривается возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск, которая станет продолжением трассы Москва – Санкт-Петербург.
ЦЕНА НА НЕФТЬ ПРЕВЫСИЛА 80 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА МАЯ
Середина лета, разгар периода отпусков, автомобильного сезона и жаркой погоды. Обстоятельства подогревают спрос на рынке нефти и стимулируют рост цен. Brent – уже около 80 долларов за бочку, а российский Urals – 59 долларов 98 центов. Подобный сезонный рост цен положительно отразится на доходах российских экспортеров и платежном балансе в сторону профицита. У роста цен на нефть есть и дополнительный фактор – в Китае стоит аномальная жара, из-за которой растет потребление электричества (кондиционеры, вентиляторы и так далее), что приводит к росту спроса на нефть. А где много спроса у Китая, там у России дополнительные возможности для заработка.
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