Беларусь рассматривает заявки от брендов с мировым именем на резиденство в Китайско-белорусском индустриальном парке

Новости Беларуси. Беларусь и Китай намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень с акцентом на инвестиции в современные высокотехнологичные проекты. Об этом 20 июня заявил глава государства на встрече с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики.

О всестороннем стратегическом партнерстве двух стран говорилось не раз.

Еще в июле 2013 года с председателем КНР подписана совместная декларация. В ней был заложен основной принцип взаимодействия наших стран. Сегодняшний визит – реализация совместных договорённостей.

Накануне состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства Китайско-Белорусского индустриального парка. Именно здесь, по словам президента, планируют разместить самые передовые китайские технологии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы успешно перешли от простой торговли к реализации кредитно-инвестиционных проектов в различных сферах. Среди них – энергетика, деревообработка, строительство, транспорт, освоение космоса. Однако нам необходимо расширять взаимодействие в форме прямого инвестирования. Вчера был заложен первый камень в строительство Китайско-Белорусского индустриального парка. Сегодня я только что подписал в связи с этим указ. Белорусский индустриальный парк – великий камень – в Беларуси начинает свой отсчет. И мы должны реализовать его в самые сжатые сроки. Мы признательны правительству Китая, корпорации «SINOMACH», компании «САМС» за оказываемое содействие в данном проекте.

В этот же день в Парке был зарегистрирован первый резидент. Им стал один из лидеров в сфере высоких технологий и телекоммуникаций – корпорация «Huawei». Эта компания размещает в Парке центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Такой подход в полной мере отвечает нашей стратегической цели – разместить здесь самые передовые китайские технологии. И обратите внимание: от начала разработок, научно-исследовательских разработок и исследований – создание готового продукта. Такой подход в полной мере отвечает нашей стратегической цели – разместить здесь самые передовые китайские технологии. И не только китайские.

Уверен, что примеру «Huawei» вскоре последуют другие компании. В первую очередь те, руководство которых присутствует на этой встрече. Приоритетными секторами, которые мы вместе намерены развивать в Парке, являются электроника, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые материалы.

Жэнь Хунбинь, руководитель делегации, председатель правления Китайской национальной машиностроительной корпорации «СИНОМАЧ»:

У нас есть общее желание как можно быстрее строить Парк и увеличивать инвестирование. Мы видим, что президент Беларуси уделяет большое внимание проекту создания Китайско-Белорусского индустриального парка. Глава государства Китая также высоко оценивает этот проект. Большинство присутствующих на этой встрече представителей китайских компаний – потенциальные резиденты Парка. Китайские компании намерены внести свой вклад в реализацию договоренностей на высшем уровне между Беларусью и КНР по развитию стратегического партнерства.

Работа по созданию Китайско-Белорусского индустриального парка ведется с 2010 года. Сейчас полным ходом идет подготовка инфраструктуры объекта.

Представлять собой он будет международный город с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. Среди приоритетных направлений, которые планируют развивать в Парке, – электроника, биомедицина, машиностроение. Свое место в Парке могут занять и проекты в сфере информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 километров от Минска. Китайско-белорусский индустриальный парк уже позиционируют как современный международный экогород. Акцент на высокотехнологичные инновационные производства с экспортным потенциалом.

Здесь планируют разместить не только предприятия, но и жилые кварталы, офисы, торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.

Для резидентов создали льготы и преференции. Этот проект - детище межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества. Хотя резидентом могут стать любые компании, независимо от страны происхождения капитала.

От научно-исследовательских разработок до готового продукта. Первый камень в строительство Китайско-белорусского индустриального парка заложен. Сейчас время не только возводить здания, но и приглашать передовые компании с мировым именем в Беларусь. Сегодня Александр Лукашенко обсудил эту тему с бизнес-элитой Китая.

Топ-менеджеры китайских корпораций за круглым столом в зале для встреч в резиденции Президента. За каждой персоной гостя — всемирно известный бренд. ZTE, Lenovo. А вот Huawei уже можно представлять как «первый резидент Китайско-белорусского индустриального парка». Александр Лукашенко высказал уверенность, что их примеру скоро последуют и другие китайские компании.

Национальная машиностроительная корпорация «SINOMACH» - одна из крупнейших в Китае. Ведущий разработчик и производитель машиностроительного оборудования. Она объединяет полсотни дочерних компаний. «SINOMACH» реализовала проекты более чем в 140 странах Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Америки. Сейчас готова инвестировать в Китайско-белоруский парк.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая более 20 лет. Взаимодействие с Поднебесной — приоритет внешней политики нашего государства. Минск и Пекин регулярно обмениваются визитами на высшем уровне. Александр Лукашенко посещал Китай семь раз. В июле прошлого года отношения между странами вышли на всестороннее стратегическое партнерство. По итогам визита приступили к разработке «дорожной карты» сотрудничества на перспективу.

Динамично развивается и взаимная экономика. В Китае работают совместные предприятия по сборке самосвалов, тракторов и комбайнов. В Минске с привлечением прямых инвестиций возвели гостиницу «Пекин», строят микрорайон Лебяжий. В Борисове собирают легковые автомобили. Всего в нашей стране с поддержкой китайских партнеров реализуют два десятка значимых инвестпроектов. Если перевести выгоду сотрудничества на язык денег, то за последние 6 лет банки Китая открыли Беларуси кредитные линии на 14 миллиардов долларов.