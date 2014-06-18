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Белорусские оптовые базы готовы сотрудничать с индивидуальными предпринимателями на выгодных условиях

18 июня 2014 10:34
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Новости Беларуси. Белорусские оптовые базы готовы сотрудничать с индивидуальными предпринимателями на выгодных условиях. Об этом 18 июня шла речь на встрече премьер-министра Михаила Мясниковича с представителями бизнес-сообщества.

Теперь у них появилась возможность закупать уже сертифицированную продукцию со склада. Это позволит минимизировать издержки, так как с 1 марта все ввезенные в Беларусь товары легпрома можно реализовывать лишь при наличии документов о соответствии техрегламенту Таможенного союза.

Сейчас в Беларуси работают 34 оптовые базы. На них представлены как отечественные, так и импортные товары. С начала года индивидуальные предприниматели закупили здесь продукции на 500 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Задача такая, чтобы, во-первых, индивидуальные предприниматели, частные унитарные предприятия теснее работали непосредственно с товаропроизводителями, чтобы было меньше посредников. Во-вторых, индивидуальному предпринимателю достаточно сложно подобрать весь ассортимент, размеры и так далее. Эту услугу должна предложить ему оптовая база. Принято фактически решение, что производители оптовой базе делают скидку, и фактически товар попадает к индивидуальному предпринимателю по стоимости предприятия-изготовителя, то есть без наценки.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Михаил Мясникович

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