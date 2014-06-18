Министерство финансов и банк ВТБ обсуждают детали бридж-кредита на сумму в $2 млрд

Новости Беларуси. Министерство финансов и банк ВТБ обсуждают детали бридж-кредита на сумму в 2 миллиарда долларов. Об этом 18 июня сообщил заместитель министра финансов Максим Ермалович в Палате представителей, где в числе прочих документов утвердили «отчет об исполнении республиканского бюджета за 2013 год».

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджеты и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Особое внимание, конечно, обращено на эффективность вложенных средств в реальный сектор экономики. Все мы видим, что отдача должна быть намного выше. И сегодня обращено внимание и на промышленность, и на сельское хозяйство, в целом на национальную экономику. И сегодня мы отметили при обсуждении данного законопроекта эти направления, а также повышение ответственности сегодня всех, кто является пользователем бюджетных средств на различных уровнях бюджета.

Уже при планировании бюджета 2015 года могут быть рассмотрены льготы на транспортную госпошлину для отдельных категорий граждан. Около 30% средств в 2014 году уже поступило в бюджет.

Они будут направлены на благоустройство дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Есть ряд предложений о том, чтобы такие льготы ввести. В первую очередь это касается пенсионеров, которые используют автомобиль только для того, чтобы в дачный период выехать на дачу. Надо разбираться с этим вопросом, надо смотреть, насколько финансовая нагрузка на эту категорию населения велика в части уплаты государственной пошлины.