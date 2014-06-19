Белорусским предприятиям необходимо расширять географию экспорта, — заявил Анатолий Рубинов во время посещения стеклозавода «Неман»

Новости Беларуси. Белорусским предприятиям необходимо расширять географию экспорта. Об этом заявил 19 июня Анатолий Рубинов во время посещения стеклозавода «Неман». Председатель Совета Республики ознакомился с работой предприятия и пообщался с трудовым коллективом.

В беседе Анатолий Рубинов отметил, что встречи с коллективами предприятий позволяют обозначить проблемы, требующие решения. Также поинтересовался, есть ли в работе предприятия трудности, связанные с правилами, которые прописаны в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Закон главное, чтобы не мешал. Если есть что-то мешающее (препоны), надо их устранять, а дальше все зависит от инициативы.