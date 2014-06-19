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Белорусским предприятиям необходимо расширять географию экспорта, — заявил Анатолий Рубинов во время посещения стеклозавода «Неман»

19 июня 2014 19:12
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Новости Беларуси. Белорусским предприятиям необходимо расширять географию экспорта. Об этом заявил 19 июня Анатолий Рубинов во время посещения стеклозавода «Неман». Председатель Совета Республики ознакомился с работой предприятия и пообщался с трудовым коллективом.

В беседе Анатолий Рубинов отметил, что встречи с коллективами предприятий позволяют обозначить проблемы, требующие решения. Также поинтересовался, есть ли в работе предприятия трудности, связанные с правилами, которые прописаны в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Закон главное, чтобы не мешал. Если есть что-то мешающее (препоны), надо их устранять, а дальше все зависит от инициативы.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Анатолий Рубинов

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