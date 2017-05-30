Новости Беларуси. Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС. В ЦЕИ входят около двух десятков государств. С экономической точки зрения, это большой рынок: от Македонии до Беларуси с населением в 250 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна предлагает партнерам взаимодействие в разных сферах: от IT до строительства. Кстати, в 2017 году Беларусь председательствует в этой организации. Беларусь готова расширить сотрудничество до границ ЕАЭС. Уже сейчас к нам проявляют деловой интерес многие партнеры.