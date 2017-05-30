Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС
Новости Беларуси. Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС. В ЦЕИ входят около двух десятков государств. С экономической точки зрения, это большой рынок: от Македонии до Беларуси с населением в 250 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна предлагает партнерам взаимодействие в разных сферах: от IT до строительства. Кстати, в 2017 году Беларусь председательствует в этой организации. Беларусь готова расширить сотрудничество до границ ЕАЭС. Уже сейчас к нам проявляют деловой интерес многие партнеры.
Сюзанна Курц, член Федерального совета Австрии:
В сотрудничестве Беларуси и Австрии уже многое сделано и планируется увеличение инвестиций. Взаимодействие будет продвигаться в технической и научной сферах. Не могу не отметить и высокий уровень сотрудничества в образовании.
Франс Трчек, член парламента Словении:
Мы будем сотрудничать в традиционных сферах, а также наладим контакты в IT, сельском хозяйстве и управлению городами. Глядя на Минск, вы с этим хорошо справляетесь.
Многие страны, входящие в ЦЕИ, давние торговые партнеры Беларуси. Только в 2016 году они инвестировали в нашу экономику более 800 миллионов долларов. В этом году Беларусь также проведет заседание парламентской ассамблеи этой организации.