Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом. Об укреплении межпарламентских связей и экономическом взаимодействии с этой страной Юго-Восточной Азии 30 мая шла речь в Парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый квартал белорусский экспорт в Таиланд увеличился на 23%. Однако потенциальные возможности товарооборота гораздо шире. Новый импульс может придать официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко, который ожидается в 2018 году. В ближайшее время планируется провести белорусско-таиландский бизнес-форум.