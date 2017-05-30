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Ирина Костевич: темп роста реальной заработной платы в Беларуси – 101,5%

30 мая 2017 13:37
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Новости Беларуси. Положительная динамика экономического роста сохраняется в Беларуси. 30 мая в правительстве подводили итоги за январь-апрель 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране создано более 15 тысяч рабочих мест. Это результаты только за последние 5 месяцев 2017.

Ирина Костевич: темп роста реальной заработной платы в Беларуси – 101,5%-1

Поставщиком вакансий выступают в основном новые предприятия. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Все это дает основания для того, чтобы к концу года уровень заработной платы достиг тысячи рублей. Такую задачу перед правительством ранее поставил глава государства.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Что касается заработной платы, здесь я хочу отметить, вы видите уже у нас который месяц подряд растет и темп роста реальной заработной платы составил 101,5%. Что касается выполнения по достижению параметров в тысячу рублей к декабрю 2017 года, бесспорно, все регионы поступательно идут к решению поставленной задачи.

Все-таки зарплата – это следствие того, как работает экономика в целом. В Беларуси уровень ВВП составил более 100%, что позволяет делать позитивные экономические прогнозы.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Ирина Костевич

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