Более 100 стран и два миллиона посетителей: что Беларусь везет на всемирную выставку «ЭКСПО-2017»

Новости Беларуси. 29 мая в Минске рассказали и показали, как Беларусь будет представлена на всемирной выставке «ЭКСПО-2017». Ежегодный форум, который по популярности обошли лишь Олимпиада и чемпионат мира по футболу, откроется в середине июня в столице Казахстана – Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году более сотни стран представят как минимум двум миллионам посетителей свое видение энергии будущего. Беларусь везет на «ЭКСПО» электробусы, грузовики и комбайны на газовом топливе и технологии «умного дома». «ЭКСПО-2017» пройдет в Астане. Выставочный комплекс – это целый район в столице Казахстана. Общая площадь – около 175 гектаров – не намного меньше, чем наш минский парк Победы. И вся эта территория обустраивалась, исходя из принципа «умный город» «Энергия будущего» – это главная тема мирового форума. К слову, именно на площадках «ЭКСПО» в свое время были представлены мировой общественности такие достижения, как телефон, телеграф и пишущая машинка. В 2017 году участники вновь готовы удивить мир высокими технологиям. В центре внимания «ЭКСПО» – «зеленая экономика»: сокращение выбросов углекислого газа, энергоэффективный образ жизни и энергия для всех, то есть альтернативная, общедоступная. А еще новые способы транспортировки, максимально надежные, но с минимальными потерями. Одним словом, мир на эти несколько месяцев попробуют перенести в будущее. Белорусы займут в этом умном городе, в той его части, где, собственно, расположатся выставочные павильоны, около 400 квадратных метров. Демонстрировать будем потенциал нашего географического положения. С точки зрения прохождения «Шелкового пути», соединения Европы и Азии. Потенциал транзитный и энергетический.





Евгений Лазарев, начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы рассчитываем на максимальный экономический эффект возможный. На базе павильона у нас будет функционировать наш магазин, где мы в максимальной степени и широко представим все наши бренды известные. И в Казахстане, и в других странах. Тем не менее для обычных посетителей, бизнесменов из каких-то стран они будут представлены впервые.

За первый квартал 2017 года товарооборот стран ЕАЭС вырос на 30%. Разумеется, участие в «ЭКСПО» должно стать еще большим импульсом, ведь это одна из лучших площадок по продвижению странового брэнда. Специалисты подсчитали: даже в самые худшие годы каждый вложенный в выставку рубль приносит пять рублей прибыли – новые контракты, возросшие продажи. В лучшие годы – уже 1:10. Поэтому программа разработана с учетом наших деловых интересов. «ЭКСПО» считают третьим по полярности событием в мире – после Олимпиады и футбольного мундиаля. Где, если не там, показывать свои разработки? Например, первый в мире газомоторный комбайн. Машина создается на базе самой популярной белорусской модели. Теперь она станет экономичней и экологичней. В Астану отправится макет, прототип же выйдет на белорусские поля уже в эту уборочную кампанию.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Если мы сегодня выпускаем машину уровня экологии STAGE3 с электронным управлением двигателей, то эта машина будет иметь двигатель, который соответствует экологии STAGE5, то есть то, над чем еще работают моторостроительные фирмы. С 2018 года они будут только в Европе поставляться. А эта машина уже будет сразу соответствовать этому уровню экологии. Рядом с комбайном на стенде займут свои места макеты нашего электробуса и МАЗа на газовом топливе. А еще мультимедийные технологии расскажут все о наших последних научных разработках. Турбинах нового типа, модульной станции очистки воды, фотоэлементах, биогазовых установках, а также энергоэффективных строительных материалах. Умные дома – это сейчас мировой тренд. Прорекламирует Беларусь и перспективные инвест-проекты.