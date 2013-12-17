Новости Беларуси. Беларусь приступила к лицензированию сооружения второго блока АЭС. Об этом сообщили в Госатомнадзоре. Пакет документов по строительству уже принят к рассмотрению. Начался процесс экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в соответствии с законодательством, процедура выдачи лицензии может длиться до года. По словам экспертов, она будет более легкой, поскольку уже есть опыт такой работы по первому энергоблоку станции.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь:

Сейчас начался процесс экспертизы. Параллельно мы сами проводим изучение тех материалов в госнадзоре. У нас эта процедура уже отработана. Когда будет подготовлено экспертное заключение, нашими организациями технической поддержки, оно будет рассмотрено. Идет параллельно процедура оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям на каждом этапе. Это значит, что проверяется системы качества, программы качества самой дирекции.

Александр Приходько, исполняющий обязанности начальника управления надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Госатомнадзора:

Атомная станция, она достаточно технически сложный объект. Поэтому надзор за ее строительством является комплексным. Ведем не только мы, ведут еще, на данный момент, такие основные виды надзора: надзор за ядерной и радиационной безопасностью, государственный строительный надзор, надзор в области промышленной безопасности и государственный пожарный надзор.