Республика Корея готова сотрудничать с Беларусью в сферах привлечения высоких технологий и иностранных инвестиций в IT-сектор

Новости Беларуси. Республика Корея готова сотрудничать с Беларусью в сферах привлечения высоких технологий и прямых иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор. Эти и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества 24 сентября обсуждались на встрече помощника Президента Всеволода Янчевского с официальной делегацией Республики Корея во главе с министром науки, информационно-коммуникационных технологий и перспективного планирования Чхве Ян Хи.

Всеволод Янчевский поблагодарил корейскую сторону за организацию в Беларуси за счет средств Республики Корея Центра информационного доступа.

Также на встрече было отмечено, что достигнутые ранее договоренности с корейской стороной по привлечению прямых иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор получили практическое развитие. Так, крупнейшая южнокорейская компания «SK Hynix» уже инвестировала миллионы долларов в создание совместного с белорусской компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения, центра исследований и разработок в Республике Беларусь.

Министр науки подтвердил дальнейшую готовность корейской стороны безвозмездно делиться с Беларусью знаниями, технологиями и опытом реализации высокотехнологичных проектов в IT-сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.