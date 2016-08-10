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Мингорисполком предлагает перспективным предпринимателям льготы и субсидии для развития бизнеса

10 августа 2016 17:29
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Новости Беларуси. Выгодное предложение от городской власти. В Мингорисполкоме перспективным предпринимателям предлагают получить льготы и субсидии для развития бизнеса.

Специалисты готовы рассмотреть каждую частную инициативу и авторам успешных идей оказать помощь в виде льготных кредитов для реализации инвестиционных проектов. Речь идет также о предоставлении субсидий для возмещения части расходов на участие в выставках-ярмарках.

За такими преференциями уже обратилось 15 предпринимателей.

Благодаря развитию их бизнеса, в городе создадут больше 70-ти новых рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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