Мингорисполком предлагает перспективным предпринимателям льготы и субсидии для развития бизнеса

Новости Беларуси. Выгодное предложение от городской власти. В Мингорисполкоме перспективным предпринимателям предлагают получить льготы и субсидии для развития бизнеса.

Специалисты готовы рассмотреть каждую частную инициативу и авторам успешных идей оказать помощь в виде льготных кредитов для реализации инвестиционных проектов. Речь идет также о предоставлении субсидий для возмещения части расходов на участие в выставках-ярмарках.

За такими преференциями уже обратилось 15 предпринимателей.

Благодаря развитию их бизнеса, в городе создадут больше 70-ти новых рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.