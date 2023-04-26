Новости экономики за 26.04.2023

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Качественная работа реального сектора белорусской экономики позволяет уменьшать уровень инфляции и снижать стоимость денег. Нацбанк принял сегодня, 26 апреля, решение о снижении ставки рефинансирования до 10 % со 2 мая. Изменение ключевого показателя позволяет уменьшить кредитную нагрузку на предприятия и граждан. Забота о людях в Беларуси подкрепляется эффективностью экономики.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ АККРЕДИТОВАЛОСЬ НА БЕЛОРУССКОЙ БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Прошлый год стал рекордным по количеству резидентов из России, аккредитованных на белорусской биржевой площадке. Добавилось 338 новых участников торгов, всего их теперь более 3 тысяч компаний. Существенно увеличились продажи пиломатериалов, мясо-молочной продукции, кожевенных изделий, строительных материалов. Помимо активизации сотрудничества с регионами России, активно привлекаются на биржевые торги компании из стран Азии и Закавказья. Китай, Азербайджан и Сингапур сегодня являются крупнейшими покупателями продукции деревообработки на биржевых торгах.

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