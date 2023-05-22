Ввоз личных товаров, маркировка лекарств и телефонов. На заседании Совета ЕЭК обсудят около 30 вопросов

В режиме видеоконференцсвязи – заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 22 мая. В повестке дня около трех десятков вопросов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
В режиме видеоконференцсвязи – заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 22 мая. В повестке дня около трех десятков вопросов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они касаются правил ввоза личных товаров, маркировки лекарств, телефонов и ноутбуков. Подробности сообщили в Евразийской экономической комиссии.
Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Планируется, что члены Совета рассмотрят ряд поправок в действующие документы, такие как «Соглашение о единых принципах и правилах обращение медизделий в рамках союза», в план разработки техрегламента, в порядок взаимодействия государств при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в правила регистрации экспертизы лекарственных средств, в правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, а также изменения в решении Совета ЕЭК, связанные с товарами для личного пользования. Также планируется рассмотреть предложения Казахстана по введению маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и предложение Армении о введении маркировки телефонных аппаратов и ноутбуков, а также другие темы.
Подробности нововведений станут известны по итогам заседания Совета ЕЭК. Беларусь на мероприятии представит вице-премьер Игорь Петришенко.