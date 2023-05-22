Ввоз личных товаров, маркировка лекарств и телефонов. На заседании Совета ЕЭК обсудят около 30 вопросов

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Планируется, что члены Совета рассмотрят ряд поправок в действующие документы, такие как «Соглашение о единых принципах и правилах обращение медизделий в рамках союза», в план разработки техрегламента, в порядок взаимодействия государств при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в правила регистрации экспертизы лекарственных средств, в правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, а также изменения в решении Совета ЕЭК, связанные с товарами для личного пользования. Также планируется рассмотреть предложения Казахстана по введению маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и предложение Армении о введении маркировки телефонных аппаратов и ноутбуков, а также другие темы.

Подробности нововведений станут известны по итогам заседания Совета ЕЭК. Беларусь на мероприятии представит вице-премьер Игорь Петришенко.