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Ввоз личных товаров, маркировка лекарств и телефонов. На заседании Совета ЕЭК обсудят около 30 вопросов

22 мая 2023 12:28
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В режиме видеоконференцсвязи – заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 22 мая. В повестке дня около трех десятков вопросов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ввоз личных товаров, маркировка лекарств и телефонов. На заседании Совета ЕЭК обсудят около 30 вопросов-1

Они касаются правил ввоза личных товаров, маркировки лекарств, телефонов и ноутбуков. Подробности сообщили в Евразийской экономической комиссии. 

Ввоз личных товаров, маркировка лекарств и телефонов. На заседании Совета ЕЭК обсудят около 30 вопросов-4

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК: 
Планируется, что члены Совета рассмотрят ряд поправок в действующие документы, такие как «Соглашение о единых принципах и правилах обращение медизделий в рамках союза», в план разработки техрегламента, в порядок взаимодействия государств при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в правила регистрации экспертизы лекарственных средств, в правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, а также изменения в решении Совета ЕЭК, связанные с товарами для личного пользования. Также планируется рассмотреть предложения Казахстана по введению маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и предложение Армении о введении маркировки телефонных аппаратов и ноутбуков, а также другие темы.  

Подробности нововведений станут известны по итогам заседания Совета ЕЭК. Беларусь на мероприятии представит вице-премьер Игорь Петришенко.  

# Международное сотрудничество # Экономика # Ия Малкина # Фотофакт

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