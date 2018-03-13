Беларусь подписала контракты на 58 миллионов долларов с Зимбабве

Новости Беларуси. Об этом Александру Лукашенко доложил управляющий делами Президента Виктор Шейман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом Александру Лукашенко доложил управляющий делами Президента Виктор Шейман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла об итогах его визита на африканский континент. Сегодня стоит задача расширять экономическое сотрудничество в этом направлении. Уже есть договоренности по поставкам белорусских тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов. Готовится также контракт по закупке наших удобрений.
Предполагается также создание в Зимбабве сборочных производств белорусской техники. А также перерабатывающих, строительных и логистических предприятий.