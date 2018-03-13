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Беларусь подписала контракты на 58 миллионов долларов с Зимбабве

13 марта 2018 13:43
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Новости Беларуси. Об этом Александру Лукашенко доложил управляющий делами Президента Виктор Шейман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь подписала контракты на 58 миллионов долларов с Зимбабве-1

Речь шла об итогах его визита на африканский континент. Сегодня стоит задача расширять экономическое сотрудничество в этом направлении. Уже есть договоренности по поставкам белорусских тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов. Готовится также контракт по закупке наших удобрений.

Беларусь подписала контракты на 58 миллионов долларов с Зимбабве-4

Предполагается также создание в Зимбабве сборочных производств белорусской техники. А также перерабатывающих, строительных и логистических предприятий.

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Международное сотрудничество

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