Беларусь подписала контракты на 58 миллионов долларов с Зимбабве

Речь шла об итогах его визита на африканский континент. Сегодня стоит задача расширять экономическое сотрудничество в этом направлении. Уже есть договоренности по поставкам белорусских тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов. Готовится также контракт по закупке наших удобрений.