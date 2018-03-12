Новости экономики за 12.03.2018

Новости Беларуси. Индекс делового оптимизма в Беларуси демонстрирует рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель рассчитывают по результатам опроса индивидуальных предпринимателей, руководителей малых, средних и крупных частных компаний. Впервые после двух с половиной лет нахождения в отрицательной плоскости индекс делового оптимизма второй раз подряд вышел в плюс.

ИНДЕКС ДЕЛОВОГО ОПТИМИЗМА

Респонденты куда более позитивно оценили и изменения за предшествующий период, и ближайшие перспективы развития собственного бизнеса и экономики в целом. Год назад улучшение состояния белорусской экономики отметили лишь 7 % опрошенных. Сейчас эти показатели составили – 36 %. За год количество тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее белорусской экономики, возросло в четыре раза.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЛИТИЙ

Мировые цены на литий выросли в среднем на 50 % за последний год. Растущая индустрия электромобилей и альтернативная энергетика привели к тому, что по востребованности к традиционным источникам нефти и газу подтянулись литий, кобальт и никель. Именно они применяются для производства аккумуляторов, на которых работают современные гаджеты. В Китае из-за проблем с логистикой цены на литий выросли на 300 %.Кстати, акции корпораций, которые добывают литий, уже с интересом рассматривают потенциальные инвесторы.

БЕЛОРУССКОЕ ПЕЧЕНЬЕ В ЧЕХИИ

Белорусское печенье попадет в чешские торговые сети. Два отечественных предприятия продвигают свою продукцию на рынок Чехии. Для проекта были выбраны сладости мучные, хлебные палочки, а также несколько видов печенья. Партнеры намерены войти в такие сети, как Tesco, в ней более 330 магазинов, Ahold и другие.

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Деньги имеют значение. Под таким девизом в Беларуси началась Неделя финансовой грамотности. Символичным ударом в биржевой колокол открылся первый урок. В качестве слушателей пригласили старшеклассников и студентов экономических вузов. Молодежи предстоит знакомство с такими понятиями как рынок ценных бумаг, биржевые торги и финансовые инструменты. Цель программы – научить подростков основам грамотного владения деньгами: как их собирать, тратить и куда стоит вкладывать.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Белорусская валютно-фондовая биржа проводит дни финансовой грамотности не только в неделю финансовой грамотности, мы такие мероприятия проводим еженедельно. Приглашаем студентов, учащихся школ, детских домов, домов-интернатов, социальных приютов.