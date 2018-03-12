БВФБ не будет проводить операции с криптовалютами

Новости Беларуси. Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель правления биржи напомнил, что единственным законным платежным средством в Беларуси является рубль, который сегодня укрепился к доллару и евро. Американец в минусе на 24 сотых копейки. Актуальный курс – 1,95. Евро подешевел на 2 копейки. 13 марта по Нацбанку – 2,41. Российский рубль укрепился на 59 сотых копейки и за сотню торгуют 3 рубля 45 копеек.

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