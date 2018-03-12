Прямой эфир

Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности

12 марта 2018 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Деньги имеют значение». Под таким девизом в Беларуси началась Неделя финансовой грамотности. Символичным ударом в биржевой колокол открылся первый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности-1

В качестве слушателей пригласили старшеклассников и студентов экономических вузов. Молодежи предстоит знакомство с такими понятиями как рынок ценных бумаг, биржевые торги и финансовые инструменты. Цель программы – научить подростков основам грамотного владения деньгами: как их собирать, тратить и куда стоит вкладывать.

Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности-4

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Белорусская валютно-фондовая биржа проводит дни финансовой грамотности не только в Неделю финансовой грамотности, мы такие мероприятия проводим еженедельно. Приглашаем студентов, учащихся школ, детских домов, домов-интернатов, социальных приютов.

Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности-7


Недели финансовой грамотности проводятся по всему миру с 2012 года. В 2018 году к проекту присоединились 137 стран. Финансовые организации в течение недели проведут ряд мероприятий для белорусских школьников.

Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности-9

# Экономика # Фотофакт # Деньги # Андрей Аухименя

Другие новости рубрики

Все новости
Открыть интернет-магазин или вести YouTube-канал о детской психологии: репортаж СТВ о нескольких оригинальных примерах трудоустройства белорусов
11 марта 2018 19:49

Открыть интернет-магазин или вести YouTube-канал о детской психологии: репортаж СТВ о нескольких оригинальных примерах трудоустройства белорусов

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура
09 марта 2018 11:07

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура

Новости экономики за 07.03.2018
07 марта 2018 16:16

Новости экономики за 07.03.2018