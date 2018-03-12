Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности

Новости Беларуси. «Деньги имеют значение». Под таким девизом в Беларуси началась Неделя финансовой грамотности. Символичным ударом в биржевой колокол открылся первый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве слушателей пригласили старшеклассников и студентов экономических вузов. Молодежи предстоит знакомство с такими понятиями как рынок ценных бумаг, биржевые торги и финансовые инструменты. Цель программы – научить подростков основам грамотного владения деньгами: как их собирать, тратить и куда стоит вкладывать.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Белорусская валютно-фондовая биржа проводит дни финансовой грамотности не только в Неделю финансовой грамотности, мы такие мероприятия проводим еженедельно. Приглашаем студентов, учащихся школ, детских домов, домов-интернатов, социальных приютов.