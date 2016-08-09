Экономический рост Беларуси постепенно восстанавливается

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается динамика восстановления экономического роста. 9 августа в Минске на расширенном заседании Совета Министров подвели итоги развития экономики страны за первое полугодие.

Среди приоритетных направлений – привлечение иностранных инвестиций, а также кредитных средств. Уровень ВВП находится на отметке в 97,5%. Здесь сыграли внешние факторы: падение цен на калийные удобрения, а также снижение экспорта и производства нефтепродуктов.

В целом, динамика роста сохраняется.

Это отражают и однозначные показатели инфляции, и сокращение дебиторской задолженности ряда предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы сохранили макроэкономическую сбалансированность в стране, в экономике. Мы вовремя рассчитываемся (государство) по своим долгам. Что касается инфляции, мы практически в прогнозе – 7,4% за полугодие при прогнозе 7%. Это неплохой результат на наш взгляд. Сокращаются запасы готовой продукции на складах, дебиторская задолженность, растет в физических объемах экспорт. Снижается ставка рефинансирование, уже не в первый раз в этом году. Значит надо полагать, что кредитные ресурсы будут более дешевые для наших промышленных и сельскохозяйственных предприятий, что даст определенных рост экономики в дальнейшем.