Уборочная-2016: рубеж в 5 млн тонн и награждение передовиков прямо в поле

Новости Беларуси. Есть пять миллионов. Хлеборобы Беларуси перешагнули круглую цифру по намолоту зерна. Уборочная кампания уверенными шагами приближается к финалу. Убрано около 70% всех посевных площадей. За каждым гектаром – труд белорусских аграриев, которые проводят в поле весь световой день. В индивидуальном зачете впереди по-прежнему экипаж комбайнеров из хозяйства «Александрийское» Шкловского района. На их счету уже четыре тысячи тонн собранного зерна.

Награждают передовиков прямо в поле. Благодарности, подарки и, конечно же, фото и интервью. Виктор Якутин и Кирилл Волков первыми в стране намолотили 4 тысячи тонн. А буквально пару дней назад этот же тандем вышел в республиканские лидеры с планкой в 3 тысячи. Это тяжелый труд, к которому они привыкли. А вот излишнего внимания к себе откровенно стесняются.

Кирилл Волков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:

В шоке просто. Знаете, Кирилла показывали по телевизору. Все в шоке.

Вместе напарники трудятся лишь первый год, но уже отлично сработались. Техника не подводит, урожайность высокая – под 80 центнеров с гектара. Результат уборочной в их руках. Потому и вкалывают с раннего утра до позднего вечера.

Виктор Якутин, комбайнер ОАО «Александрийское»:

Самое среднее берем – полчаса бункер. Так вот за это время мы бы уже 3-4, 5 бункеров можно нажать. Когда награждают, конечно, приятно. Уважение есть к простому механизатору.

А этот молодой экипаж еще только набирается опыта полевых работ. Александр и Мария – родные брат и сестра.

Мария Качанова, помощник комбайнера ОАО «Говяды-Агро»:

В детстве играли вместе в машинки, но, конечно, предположить, что будем работать, мы не могли. Брат младше, но он включает начальника иногда. Может покомандовать. Это все замечают и считают, что я младшая в семье.

Основная профессия у Марии тоже не совсем женская – инженер строительной техники. А как помощник комбайнера девушка может неплохо подзаработать. В ее обязанностях проверять потери за комбайном, чистить агрегаты и помогать брату в ремонте машины.

Александр Кудлаев, комбайнер ОАО «Говяды-Агро»:

Сестра справляется, и поговорить есть о чем. Обо все понемножку. И про урожай можем поговорить, и про дом.

Семейный дуэт сейчас занят на уборке зерносмеси. Урожайность была бы выше, если бы не дожди, – говорит Александр. Много полеглицы. Но свои полторы тысячи тонн планируют собрать. На хороший каравай рассчитывает и весь Шкловский район.

Александр Бойко, председатель Шкловского райисполкома:

В этом году, я прогноз пока не буду говорить, однозначно выше прошлого года и вал зерна, и урожай.

Общий намолот в Беларуси уже превысил пять миллионов тонн зерна. Урожай хороший, нужно только качественно и оперативно его убрать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.