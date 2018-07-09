Зарплаты работникам бюджетных организаций Беларуси повысят во втором полугодии

Новости Беларуси. Во втором полугодии повысят зарплаты работникам белорусских бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве финансов озвучили планы по увеличению тарифной ставки и использованию других механизмов, предусматривающих рост уровня оплаты труда.

О конкретном размере повышения речь пока не идет. Но многие аналитики сходятся во мнении, что если рост экономики продолжится, то к концу 2018 года средняя зарплата превысит 1000 рублей, при этом источники финансирования роста имеются в бюджете, который формируется с профицитом.