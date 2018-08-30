Беларусь планирует принять участие в разработке нефтяных месторождений в Каспии

Это одна из договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Астраханской области России в нашу страну. 29 августа прошли переговоры в белорусском правительстве.

Новости Беларуси. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона

Также губернатор этого российского региона посетил ряд предприятий, среди которых и крупнейший производитель тракторов. Так, Астраханская область заинтересована в покупке у нас малогабаритной техники марки «BELARUS». Она астраханцам хорошо знакома. В этом регионе успешно работает одно из подразделений Минского тракторного завода.