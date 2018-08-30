Прямой эфир

Беларусь планирует принять участие в разработке нефтяных месторождений в Каспии

30 августа 2018 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Астраханской области России в нашу страну. 29 августа прошли переговоры в белорусском правительстве.

Беларусь планирует принять участие в разработке нефтяных месторождений в Каспии-1

Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона

Также губернатор этого российского региона посетил ряд предприятий, среди которых и крупнейший производитель тракторов. Так, Астраханская область заинтересована в покупке у нас малогабаритной техники марки «BELARUS». Она астраханцам хорошо знакома. В этом регионе успешно работает одно из подразделений Минского тракторного завода.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 29.08.2018
29 августа 2018 17:13

Новости экономики за 29.08.2018

Нацбанк планирует в 2019 году удержать инфляцию в пределах 5%
29 августа 2018 17:12

Нацбанк планирует в 2019 году удержать инфляцию в пределах 5%

Белорусская калийная компания поднимет цену на удобрения для Китая
29 августа 2018 17:12

Белорусская калийная компания поднимет цену на удобрения для Китая