Национальная выставка Беларуси в Грузии: представлена продукция более чем 140 компаний

Сегодня День города Минска. Чуть позже расскажем об этом для тех, кто своими глазами не видел. А некоторые своим глазам не верят, попадая в современную европейскую столицу. Удивляет Минск не только заморских гостей и не подозревавших о существовании Беларуси, пока сюда не приехали, но и соседей на постсоветском пространстве. Расскажем чуть позже, чем удивила белорусская столица уважаемых генацвале. Но сперва – информационный повод – презентация Беларуси в Тбилиси.

1 сентября в Тбилиси открылась Национальная выставка Беларуси, на которой представлена продукция более чем 140 отечественных компаний. Возглавил белорусскую делегацию заместитель премьер-министра Михаил Русый, который и заявил, что Беларусь и Грузия в 2017 году планируют увеличить товарооборот до 200 млн долларов.

В эти дни проходят переговоры и бизнесменов. Прорабатываются возможности создания совместных производств техники Минского тракторного завода, а также создание торговых домов Беларуси в Грузии. Есть серьезные наработки в области агропромышленного комплекса. Также в Грузии могут быть построены отели с белорусским капиталом

Национальная выставка Беларуси в Грузии будет работать до 4 сентября.