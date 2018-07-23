Беларусь обогнала Россию по уровню заработной платы

Эксперты провели сравнение заработных плат в странах СНГ, Восточной Европы, Китае и Бразилии, переведя их в долларовый эквивалент. В сопоставлении заработных плат с 2011 по 2017 годы применялись определения паритета покупательной способности валют. Данные для исследования предоставил Всемирного банк. В этом рейтинге лидирует наша страна. Из стран СНГ по доходам населения в месяц наиболее высокую планку также удерживают Россия, Казахстан и Азербайджан.