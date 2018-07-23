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Беларусь обогнала Россию по уровню заработной платы

23 июля 2018 06:50
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Новости Беларуси. Реальные зарплаты. Беларусь обогнала Россию. Такие данные опубликовал Институт социальной политики Высшей школы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь обогнала Россию по уровню заработной платы-1

Эксперты провели сравнение заработных плат в странах СНГ, Восточной Европы, Китае и Бразилии, переведя их в долларовый эквивалент. В сопоставлении заработных плат с 2011 по 2017 годы применялись определения паритета покупательной способности валют. Данные для исследования предоставил Всемирного банк. В этом рейтинге лидирует наша страна. Из стран СНГ по доходам населения в месяц наиболее высокую планку также удерживают Россия, Казахстан и Азербайджан.

Беларусь обогнала Россию по уровню заработной платы-4

# Деньги # Экономика

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