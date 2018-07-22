О достижении ЦУР и оздоровлении АПК Беларуси говорили с Президентом на неделе. Подводим итоги

Новости Беларуси. Основной темой встречи Президента с Марианной Щеткиной стала работа Беларуси по достижению Целей устойчивого развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они были приняты на историческом саммите Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. Их 17.

Они направлены на на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата. Под Повесткой-2030 подпись поставил лично Александр Лукашенко. Спустя три года глава государства подтверждает стремление нашей страны достичь этих целей. Как идёт работа в достижении ЦУР в Беларуси? Президент принял с докладом Марианну Щёткину

Позже в интервью телеканалу СТВ Марианна Щеткина констатировала, что в нашей стране нет многих проблем, свойственных другим государствам. Например, недоступность образования и здравоохранения, голод. Поэтому Цели устойчивого развития Беларусь формирует для себя так: продовольственная безопасность, здоровое питание и развитие сельского хозяйства. Как раз о развитии сельского хозяйства, а точнее, о второй жизни убыточных колхозов, шла речь на совещании у Президента 20 июля. Правительство предложило новый механизм финансового оздоровления без применения судебных процедур. Он позволит местным органам власти, руководству хозяйств и кредиторам договориться, не привлекая дополнительных средств.

Например, можно будет пролонгировать мировое соглашение. Или выпустить акции, отсрочить или рассрочить выплату долговых обязательств, приостановить начисление процентов и неустойки. Главное, чтобы соблюдалось требование главы государства –сохранение профиля работы организаций, обеспечение занятости, выполнение социальных обязательств. «Принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены». Александр Лукашенко на совещании по оздоровлению предприятий АПК