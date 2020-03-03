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Беларусь назвали основным поставщиком цветов в Россию

03 марта 2020 14:42
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Новости Беларуси. В преддверии женского праздника одним из самых ходовых товаров становятся цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно это время выбрала ассоциация цветоводов России, чтобы попросить поддержку правительства.

Оказывается, местные производители не выдерживают конкуренции с импортом из Беларуси. Специалисты предупреждают, что в ближайшие полтора-два года розы российского производства могут вообще исчезнуть с рынка. За последние пять лет основным поставщиком на него срезанных цветов стала наша страна.

Беларусь назвали основным поставщиком цветов в Россию-1

Сейчас на Беларусь приходится почти половина всего импорта. На втором месте Эквадор с результатом 17,5 %, на третьем Кения – 9,5 % и на четвертом Колумбия – чуть более 5 %.

О других новостях экономики за 3 марта читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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