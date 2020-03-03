Беларусь назвали основным поставщиком цветов в Россию

Новости Беларуси. В преддверии женского праздника одним из самых ходовых товаров становятся цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно это время выбрала ассоциация цветоводов России, чтобы попросить поддержку правительства.

Оказывается, местные производители не выдерживают конкуренции с импортом из Беларуси. Специалисты предупреждают, что в ближайшие полтора-два года розы российского производства могут вообще исчезнуть с рынка. За последние пять лет основным поставщиком на него срезанных цветов стала наша страна.