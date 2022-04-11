Всемирный банк дал прогноз развития России, Беларуси и Украины

Аналитики Всемирного банка дали прогноз по развитию России, Украины и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ВВП Украины в 2022 году сократится на 45 %. При этом Министерство экономики Украины ожидает снижение ВВП на 40 %. Более оптимистичным видится прогноз относительно Российской Федерации – снижение на 11 %.

Аналитики Всемирного банка считают, что перспективы роста белорусской экономики омрачены неопределенностью, поскольку растет санкционное давление на Россию, крупного торгового и финансового партнера. По оценке Всемирного банка, в 2022 году белорусская экономика потеряет 6,5 %, но в 2023-м может набрать 1,5 %.