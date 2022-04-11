Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума. Последствия локдаунов, нестабильность на геополитическом фронте, рост транспортных расходов – все эти факторы привели к увеличению себестоимости производства готовой одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале цена на хлопок выросла на 51 % в годовом исчислении и может подняться еще выше. Теперь себестоимость продукции для производителей и экспортеров одежды возрастет еще больше, усиливая давление на рентабельность. Напрямую это затрагивает Бангладеш. Там текстильная и швейная промышленность – основной источник валютных поступлений в страну, экспорт текстиля в экономике занимает свыше 80 %.