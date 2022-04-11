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Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума

11 апреля 2022 15:06
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Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума. Последствия локдаунов, нестабильность на геополитическом фронте, рост транспортных расходов – все эти факторы привели к увеличению себестоимости производства готовой одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума-1

В феврале цена на хлопок выросла на 51 % в годовом исчислении и может подняться еще выше. Теперь себестоимость продукции для производителей и экспортеров одежды возрастет еще больше, усиливая давление на рентабельность. Напрямую это затрагивает Бангладеш. Там текстильная и швейная промышленность – основной источник валютных поступлений в страну, экспорт текстиля в экономике занимает свыше 80 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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