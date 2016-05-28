Александр Лукашенко: «У нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год»

Начнем с экономической темы – она остается главной и в большой политике, и в кухонных спорах. О разном судачат, например, о введении новых денежных купюр в Беларуси – месяц остался, магазины уже готовят нас к этому ценниками нынешними и новыми, без четырех нолей. Рубль по номиналу приблизится к главным мировым валютам. Но и не только рубль. Беларусь в целом должна быть в тренде мировой экономики, – заявил Президент Лукашенко, проводя на этой неделе совещание по программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы. Цифры на следующую пятилетку должны быть не смехотворные, – прямо так и сказал Александр Григорьевич, – а обоснованные. Программу обсудят на Всебелорусском народном собрании. Екатерина Жилянина продолжит тему.

Конкретные задачи, но не только цифры и параметры, а механизмы. То есть четкая программа действий. Только таким должен быть план на ближайшую пятилетку.

Предприятие Витебской области. В 2015 году экспорт составил 25 млн долларов. Высокотехнологичное производство позволяет создавать востребованные за рубежом препараты для животных и, разумеется, замещать по соответствующим позициям импорт.

Игорь Давыдько, заместитель генерального директора предприятия по производству лекарственных препаратов и средств ухода за животными:

Деньги, заработанные нами, вкладываем в дальнейшее развитие предприятия. В этом месяце запускаем производство мягких лекарственных форм. Это мази. В ближайшее время запустим производство стерильных гелей. В 2015 году в предприятие было инвестировано около миллиона долларов.

Экспорт и еще инвестиции. Формула, которая дает результат – реальные доходы. И в бюджете страны, и в кошельке каждого белоруса. Правительство предлагает расставить акценты: инвестиции должны быть эффективными.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Правительство скорректировало показатели для предприятий уже и на 2016 год, где главным критерием эффективности работы является чистая прибыль предприятия. И мы ушли от доведения валовых показателей по отраслям. Нет какого-то неприятия о том, чтобы привлечь частный капитал в акционерный капитал предприятия с преобладающей госсобственностью. Если у работников увеличится заработная плата и будут гарантированные рабочие места, то, конечно, такие инвестиции надо приветствовать. Но и наши предприятия, имеющие государственный капитал, тоже должны в максимальной степени эффективно проводить инвестирование.

О программе социально-экономического развития на ближайшие годы вновь большой разговор у Президента. Накануне народного вече должен быть разработан документ, который и ляжет в основу дальнейшей жизни белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы это была новая форма, более интересная, документа самого, нежели это было в советские времена, у нас ранее – программа развития на пятилетку. Чтобы она носила живой характер, чтобы она, эта программа, показатели этой программы, каждый раздел программы были доступны не только специалистам. Чтобы мы эту программу сделали не только сами для себя, хотя мы основные люди, которые будут планировать и реализовывать эту программу, но чтобы эта программа была понятна и людям, ради которых мы будем реализовывать, достигать цели, поставленные в этой программе.

Не нужно давать излишне пессимистические оценки, по инерции скатываясь на уровень прошлых лет. Никакого пессимизма. Если Правительство и межведомственная группа считают, что мы не сможем сохранить нарастающую динамику вверх, надо сказать причины этого. Тогда мы будем обсуждать эту проблему, выйдем к народу и скажем, что в ближайшее время нет оптимистических поводов для развития. Будем жить так, как живем сегодня. Не дай Бог, конечно, такой сценарий. Если мы считаем, что по 3, 3,5, а, может, и 4 процента или 5 в год мы можем по ВВП прирастать, хорошо, давайте это народу скажем. У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить утраченное, но желательно остаться в тренде мировой экономики, науки, прогресса. Отстать ни в коем случае нельзя. И нас не за что в этом плане критиковать. Мы не должны отстать, потому что у нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год. Прирастать. Что для этого надо сделать, это в программе должно быть определено.

Сами ключевые параметры на совещании подверглись жесткому анализу. В течение 10 дней их поручено доработать.

Беларусь должна выйти на среднемировой уровень экономического роста.

Валерий Байнев, доктор экономических наук:

В основных положениях программы социально-экономического развития на очередную пятилетку нужно, пожалуй, заложить требования, необходимость того, чтобы наши белорусские предприятия работали в сопоставимых условиях по сравнению с западными, некоторыми восточными конкурентами.

Экономисты подсчитали: в цене сошедшего с конвейера автомобиля 50% – стоимость кредитов. То есть дорогие кредиты – удар по нашей конкурентоспособности. К 2020 году ставки в Беларуси прогнозируют на уровне 10%, инфляция – около 5%.

Полным ходом идет и процесс дедолларизации. Зарплаты, реальные доходы и покупательская способность населения будут расти. Но от привычки считать все в условных единицах будем отказываться. Трехзначный рост экономисты не обещают, он будет поступательным, но реальным.

Курс, выбранный действующей властью еще в предвыборную кампанию, останется неизменным: благосостояние белорусов, социальная ориентация экономики.