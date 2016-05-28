Как тракторы меняли на помидоры и когда поля будут вспахивать роботы – легенды и факты о МТЗ

Выходящая из цехов «Амкодора» и другая известная белорусская техника собирает даже группы поклонников в соцсетях. У трактора «Беларус» есть такие «фан-клубы». В эти дни, кстати говоря, белорусский трактор и тракторостроители празднуют свой 70-летний юбилей. Сегодня даже устроили в Минске парад тракторов. В принципе, не только в параде, но и в гонках могут участвовать белорусские тракторы. Все самое интересное в репортаже Ирины Живаевой.

Почти 60 лет этому трактору, и все еще на ходу. Эта модель – одна из первых, легендарных, нашего Минского тракторного завода. Как говорится, кто-то входит в историю, а кто-то в нее въезжает.

Проехаться на таком раритете – мечта журналистская, а диагональную парковку освоить – женская. «Дедушка» же всех белорусских тракторов на здоровье не жалуется – легок в движении, удобен в управлении.

Геннадий Гилевич, сотрудник ОАО «МТЗ» (1948 - 2009 гг.):

Я пришел на завод в 1948 году, самого цеха еще не было.

Так все начиналось. Этот цех был одним из первых. Геннадий Владимирович его и строил – пришел на завод подростком и проработал более 60 лет. Был очевидцем многих событий, например, помнит, как Хрущев приезжал, с рабочими долго общался. Лидеры других стран у нас бывали: от Иосипа Броз Тито до Ким Ир Сена.

Международное сотрудничество, впрочем, иногда бывало весьма своеобразным. Вот как выглядела в 60-е работа по бартеру.

Геннадий Гилевич, сотрудник ОАО «МТЗ» (1948 - 2009 гг.):

Я помню, что болгарам дарили тракторы, а они нам давали тогда помидоры. Очень много было помидоров.

Сын уже более 30 лет на том же заводе. Суперсовременные машины собирает. А отец помнит, как встречали самый первый трактор, сошедший с конвейера. Который еще гусеничный, а не колесный. Под названием «Кировец», а не «Беларус». Говорит, тогда весь завод собрался около цеха, радовались и аплодировали.

Геннадий Гилевич, сотрудник ОАО «МТЗ» (1948 - 2009 гг.):

Наконец-то произошел тот момент, когда уже пошло основное, к чему стремились, для чего строили завод. А так завод выпускал ширпотреб разный, баночки штамповали, которые для сапог, крем сапожный.

Сначала на заводе еще и болотные плуги делали. Собственный трактор именно белорусской разработки выпустили только в 1953 году. Так, на свет появился родоначальник многочисленного семейства.

Трактор-первенец, как с искренней любовью называют его сотрудники завода, теперь стал памятником. Причем идея сделать его таковым появилась еще в 70-е годы прошлого века. Именно тогда его и разыскали. И на тот момент он добрых полтора десятка лет пахал и сеял в Копыльском районе.

И, возможно, именно в этом самом поле он трудился в свое время. А теперь здесь же, в Копыльском районе, испытывают новейшие тракторы, еще опытные образцы техники. Будем надеяться, что их тоже ждет очень славная и долгая жизнь.

Вот на этой модели обкатывают двигатель. Михаил на наших тракторах уже более 10 лет работает. И этот у него всего второй. Говорит, служат долго и исправно. Ласково эту махину называет «тракторчик». Бывает, автомобилисты имена машинам придумывают, но здесь такого нет. А вот разговорами подбадривать приходится.

Михаил Бендь, механизатор ОАО «Cтарица-Агро»:

Вывает, надо помочь во время где-то, так разговариваем. Начинает где-то буксовать: давай-давай там, помогай, выезжай, сейчас еще чуть-чуть.

Вот этот трактор еще в серийное производство не поступил. Коров кормит по 10 часов в день – дольше, чем другие. Так проверяют, как справится с повышенной нагрузкой. Главное в нем – экологичность. Благодаря особой присадке выхлопы менее токсичны.

Владимир Феткевич, механизатор молочно-товарной фермы д. Бадежи:

Немаловажно, что и в здании, в помещении, где находится скот, не создается угарный газ и потому здоровее скотина, здоровее молоко, полезнее для здоровья жителей.

А что же дальше, спросили мы у главного конструктора завода – к 100-летнему юбилею – каким будет белорусский трактор? Оказывается, роботом. Сам будет ездить по полю, без человека. Над этим уже работают.

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор ОАО «МТЗ»:

Мы достигли нужной нам технологической точности для управления при посадке, кошении. Осталось полностью изъять оператора из кабины. И, как в «Дело было в Пенькове», будет сидеть наблюдать, как они выполняют работу.

Назад – в настоящее. Реальность: каждый десятый продаваемый трактор в мире – белорусский. Всего около сотни моделей и в два раза больше модификаций для разных регионов. Лесной трактор – для Канады, на метане – для России, без кабины – для жарких стран.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Наверное, нет таких регионов, которые мы не осваивали. Главное, нам расширять свое присутствие. Планы – удержать, приумножить и развиваться.

Десятки сборочных производств – от Венесуэлы до Камбоджи, и с европейской пропиской, и с африканской есть наши тракторы. А скоро и белорусско-индийский появится.

Александр Барташевич, начальник управления сервиса и технической экспертизы ОАО «МТЗ»:

Белорусско-индийский трактор – это интересное направление. Рынок Индии больше будет заинтересован в технике, где достаточно большая локализация собственная. Потому как будет меньше проблем с запасными частями, все это будет гораздо оперативнее. А сервис там уже подтянется, организуем достаточно неплохую сеть.

Глава сербского сборочного производства особо выделяет эту модель, как пример сотворчества. Ее в этой балканской стране начали было собирать, да придумали, как изменить. А в итоге значительно переделали и решили выпускать совместно с Беларусью.

Драголюб Швоня, генеральный директор ООО «Беларус-Агропанонка», почетный консул Республики Беларусь в г. Нови-Сад (Сербия):

Есть надежды, что это будет трактор очень продаваемый. План такой, чтобы в Сербии производили на рынок Европы. А есть амбиции производить его и в Америку.

Начиналось производство в Сербии пять лет назад с классического МТЗ-82, а вот это наш павильон в 2016 году на крупнейшей выставке Юго-Восточной Европы. Сейчас в одной только Сербии половина продаваемых тракторов – белорусские.

Драголюб Швоня, генеральный директор ООО «Беларус-Агропанонка», почетный консул Республики Беларусь в г. Нови-Сад (Сербия):

Трактор «Беларус», можно сказать, представляет то, что белорусский народ – он такой надежный, как народ, который всегда держит слово.

Лучшее свидетельство надежности. Любительская съемка: как наш трактор российским товарищам помогает. Такие они, белорусы, всегда плечо подставят. А видео, к слову, из групп поклонников нашего трактора, которые создают в соцсетях.

Самые популярные и знаменитые – раритеты и новинки – прошествовали сегодня парадом в честь юбилея завода. Вокруг жилого района, который и построили в свое время именно для заводчан на бывшей окраине Минска. Скорость их движения измеряется километрами в час, а качество годами проверяется. 70 лет заслуженной репутации.