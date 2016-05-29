Генеральный директор МТЗ – о том, почему за рубежом так ценят трактор «Беларус»

Новости Беларуси. Не столько о юбилее, сколько о том, какие задачи стоят перед Минским тракторным заводом ведущий программы «Неделя» на СТВ поговорил с генеральным директором предприятия Федором Домотенко.

Примерно каждый десятый трактор на планете – это трактор «Беларус». Чем наша техника привлекает покупателей, и в особенности иностранцев, на ваш взгляд?

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Это модное для меня выражение, я его заимствовал у французской прессы по отношению к нашей технике, это простота и надежность. А убедился в этом, когда посещал Канаду, и написано рекламное объявление «Продается трактор «Беларус» без электроники». И это очень важно, и фермеры это очень ценят. В отличие от зарубежных аналогов они очень просты и соответствуют подготовке именно фермера для обслуживания этих тракторов и очень высокая ремонтопригодность.

Президент недавно поставил задачу, что белорусская продукция должна снизить себестоимость на 25 процентов. На МТЗ это выполняется?

Федор Домотенко:

Мы понимаем, что это непросто выполнить. В настоящее время за первый квартал у нас снижение 4 с половиной процента. У нас разработана программа по энергосбережению, оптимизации управленческого аппарата, я думаю, что мы эту задачу выполним. Это правильная постановка вопроса, потому что необходимо уменьшать издержки, чтобы обеспечить конкурентность по цене нашей техники на международной арене.

Крупные предприятия у нас еще со времен Советского Союза отличался большим социальным пакетом, то есть поликлиника, санаторий, детские лагеря. Сейчас вот это сохранилось, или все-таки постепенно отходим от этого?

Федор Домотенко:

Я хочу сказать это модное слово сегодня, мы непрофильные активы. И была мысль от этого всего отказаться. Но в конечном итоге, взвесив все «за» и «против», мы оставили и медцентр, и пионерские лагеря, и свой санаторий, Дворец. Провели там капитальный ремонт, он очень достойный, на него есть заказы, но я думаю, что не стоит его отдавать, он еще принесет нам не только доход, но и пропиарит наш бренд достойно в культуре.

Недавно видел вирусное видео в интернете. Там трактор «Беларус» на немецком автобане разогнали до 120 км/ч. У вас на предприятии такие испытания проводятся?

Федор Домотенко:

У нас и не такие испытания проводятся. В Российской Федерации наш трактор постоянно ежегодно участвует в соревнованиях, где, в том числе, есть и кросс. А это в Ставрополье. В прошлом году мы не участвовали, а в этом году планируем рассмотреть возможность вообще организации такого соревнования в Республике Беларусь и создание собственной команды для участия в таких соревнованиях.



Кстати, вот если Россия, если не ошибаюсь, в прошлом году трактор «Беларус» там был признан российскими аграриями лучшим.



Федор Домотенко:

Да. Я подтверждаю это.

Но, тем не менее, вот по статистике получается: рынок просел для нас. Почему так происходит?



Федор Домотенко:

Я бы не сказал, что для нас просел рынок. С точки зрения общих тенденций, мы как были на первом месте в диапазоне до 150 сил, мы так и есть. И нас трактор в Российской Федерации востребован. Изменились условия субсидирования. И сегодня правительством Российской Федерации подписано постановление, которое позволяет нам входить в эти субсидирования. Трактор востребован. И он признан действительно брендом нашего завода, 80-ка признана лучшей в Российской Федерации. И трактор наш там нужен. И я не списываю со счетов, и не говорю, что нам в России тяжело. Нам нужно научиться жить в новых реалиях экономики.



Если говорить о каких-то технических новшествах, новинках, вот на горизонте, может быть, маячит какая-то уникальная машина, какое-нибудь уникальное новшество, которое поможет нам рынки лучше осваивать.

Федор Домотенко:

Вот техника, которая уже в диапазоне энергонасыщенности занимает достойное место, в том числе и с мировыми аналогами. Это техника, которая уменьшает количество трактористов, которая увеличивает производительность труда – вот за этим будущее. Вот сегодня мы проводим испытания. Этот трактор впервые мы демонстрировали Президенту в 2015-м году, когда он посещал тракторный завод. Сегодня это уже ненатурный образец, а проходит испытания: один трактор пашет, здесь вот мы представили. И вот эта тема имеет большие перспективы в Российской Федерации.