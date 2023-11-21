Беларусь нацелена на расширение взаимной торговли с Казахстаном

По пути углубления сотрудничества идут Беларусь и Казахстан. Товарооборот между странами за 2022 год превысил 1 миллиард 200 миллионов долларов. И цифру партнеры намерены увеличивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аспекты двустороннего взаимодействия обсудили 21 ноября председатель Палаты представителей и посол Казахстана в Беларуси.

Аграрный сегмент в торговом сотрудничестве занимает лидирующие позиции. Спрос на наши продукты в Казахстане традиционно высок. По мнению Владимира Андрейченко, это закономерный итог интенсивной модернизации перерабатывающей отрасли и внедрения в производство самых современных технологий и оборудования. Белорусская сторона готова делиться позитивным опытом и оказывать содействие зарубежным коллегам, в том числе по проектированию и строительству ферм, обновлению парка сельскохозяйственной техники. Рабочие группы продолжат работу далее, уделяя повышенное внимание развитию в сфере экономики.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

Казахстанско-белорусские отношения развиваются по всем азимутам, везде мы находим практически общую точку зрения. Потому что отношения глубоко дружественные. Стратегическое партнерство обязывает находить общие подходы.