Беларусь может начать поставки сахара в Китай в 2018 году

Новости Беларуси. Подсластить жизнь китайских жителей планируют белорусские производители сахара. Уже в 2018 году в КНР могут отправиться первые поставки сладкого продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас этот вопрос в активной проработке.

Китай производит значительно меньше сахара, чем потребляет. В связи с этим объем импорта исчисляется миллионами тонн. Свою нишу на рынке может занять и Беларусь. Сегодня наши заводы экспортируют сахар в 15 государств. В 2018 году предприятия отрасли планируют произвести 650 тысяч тонн продукта. И это рекордный показатель. Так что предприятиям необходимо подумать над списком новых экспортных контактов.