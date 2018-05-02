Прямой эфир

Беларусь может начать поставки сахара в Китай в 2018 году

02 мая 2018 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подсластить жизнь китайских жителей планируют белорусские производители сахара. Уже в 2018 году в КНР могут отправиться первые поставки сладкого продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас этот вопрос в активной проработке.

Беларусь может начать поставки сахара в Китай в 2018 году-1

Китай производит значительно меньше сахара, чем потребляет. В связи с этим объем импорта исчисляется миллионами тонн. Свою нишу на рынке может занять и Беларусь. Сегодня наши заводы экспортируют сахар в 15 государств. В 2018 году предприятия отрасли планируют произвести 650 тысяч тонн продукта. И это рекордный показатель. Так что предприятиям необходимо подумать над списком новых экспортных контактов.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая
30 апреля 2018 16:54

Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая

Строительство моста через Припять, Туровский молочный комбинат и развитие Петрикова: главные акценты рабочей поездки Президента на Полесье
29 апреля 2018 18:44

Строительство моста через Припять, Туровский молочный комбинат и развитие Петрикова: главные акценты рабочей поездки Президента на Полесье

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию
28 апреля 2018 13:05

Определены объёмы поставок белорусской молочки в Россию