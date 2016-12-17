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Беларусь и Урал работают над созданием инвестиционной программы производства строительных материалов

17 декабря 2016 10:33
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Новости Беларуси. Белорусские бизнесмены вместе с уральскими коллегами работают над созданием инвестиционной программы производства строительных материалов. Деловые круги успешно сотрудничают уже ни один год.

И сейчас планируют увеличить ассортимент товаров, которые станут достойной заменой импорту. 

Очевидным экспертам показалось и то, что этот проект окажется выгодным потребителям,

ведь на Урале представлен большой ассортимент белорусских продуктов и товаров легкой промышленности,

которые нашли своего покупателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Дутова, начальник отдела выставок и рекламы Уральской торгово-промышленной палаты:
Очень развиваются миссии российско-белорусские. У нас очень хорошие отношения с Беларусью, регулярно приезжают выездные выставки-ярмарки, то есть, когда идет разносторонняя торговля: и одежды, и обувью, и продуктами. У нас и молочные, и сыры, и масло, представлено детское питание.  

# Экономика # Инвестиции в Минск # Оксана Дутова

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