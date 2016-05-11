Развестись в Беларуси дороже, чем жениться

Новости Беларуси. Развод дороже регистрации. Официально стать холостяком сегодня стоит 2 базовых величины или 420 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если вы планируете расторгнуть второй брак, то заплатить придется 5 базовых. И это в том случае, если у вас нет несовершеннолетних детей. Если дети есть, то придётся заплатить 4,8 базовых соответственно.

А вот регистрация отношений обойдется дешевле – 210 тысяч за стандартную процедуру в ЗАГСе, и дополнительно 850, если захотите выездную церемонию.