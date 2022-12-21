Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.12.2022

Какой объем финансирования предусмотрен в 2023 году на реабилитацию земель, пострадавших от чернобыльской аварии? Сколько спецавтомобилей планируют выпускать на предприятии в Бресте? И как изменились цены на потребительском рынке в Минске в ноябре? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Совмин определил объемы финансирования госпрограмм по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АС Согласно опубликованному постановлению в будущем году на эти цели потратят почти 600 миллионов рублей. А в сумме с 2021-го по 2025-й – более 3 миллиардов. Кроме того, на реализацию «чернобыльских» программ в нашей стране деньги также выделят из бюджета Союзного государства. До 2026 года на эти цели направят 1 миллиард и почти 600 миллионов российских рублей. Средства направят в том числе на оздоровление и лечение граждан, строительство жилья, проведение исследовательских работ на загрязненных территориях, приобретение медоборудования.

Белорусско-российский проект по сборке спецавтомобилей запустили в Бресте Проект импортозамещающий. Мощности завода позволят собирать до 2 000 автомобилей в год. На первоначальном этапе здесь планируют выпускать до 500 единиц различных моделей техники. Это товарные фургоны, машины скорой медпомощи, патрульно-постовой службы, а также авто, предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями. Данный перечень планируется расширять. Уже в декабре выпустят сотню машин. А к отгрузке первая партия будет готова к январю. Практически вся техника уже продана.

Цены на непродовольственные товары в Минске в ноябре снизились на несколько процентов Такие данные приводят в Главном статистическом управлении столицы. Немного уменьшилась и стоимость оказываемых услуг. В то же время индекс цен на продукты питания вырос на 1 % по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре вырос на 0,2 % по сравнению с октябрем и почти на 17 % к декабрю прошлого года. И о курсах валют, установленных Нацбанком.