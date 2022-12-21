Новости экономики за 21.12.2022

Новости Беларуси. Белорусские предприятия планируют экспортировать в 2023 году продукции в Китай на более чем два миллиарда долларов. Сколько белорусских производств уже аккредитовано для поставок в Поднебесную? Опытный образец нового энергоемкого трактора импортозамещающей модели собирают в одном из подразделений МТЗ. С какими показателями заканчивает календарный год промышленный сектор страны? Об этих и других новостях экономики в обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В КИТАЙ НА 2023 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН НА УРОВНЕ 2,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ По данным Министерства экономики, объем экспорта в Китай на будущий год запланирован на уровне 2 миллиардов 300 миллионов долларов. В планах существенно нарастить поставки продовольствия, продукции деревообработки, нефтехимии, сельхозпродукции и некоторых других позиций. Несмотря на значительную географическую дистанцию и непростые логистические цепочки в условиях санкций, Китай сохраняет позиции одного из важнейших стратегических партнеров Беларуси. На сегодня для поставок в Китай аккредитованы свыше 160 белорусских производителей, заявки на аккредитацию подали еще 14 мясоперерабатывающих предприятий. По данным Минэкономики, китайской стороне уже направлены импортные запросы порядка 100 белорусских предприятий, заинтересованных в закупке китайского сырья, материалов, комплектующих, технологического оборудования.