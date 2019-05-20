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20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино

20 мая 2019 18:44
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Новости Беларуси. Под урожай 2019 года Государственный реестр сортов пополнился 20 новинками растениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино-1

Их представил Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. База центра находится в Жодино.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино-4

И именно эта площадка является главный источником новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в Беларуси.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино-7

О научных достижениях, в том числе и молодых специалистов, в видеоматериале Юлия Стриго.

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино-10

20 новых сортов растений представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино-12

# Растения и цветы # Экономика # Фотофакт

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