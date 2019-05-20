Чем новые банкноты Br5 и Br10 отличаются от старых, кто и как изготовляет? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 20 мая в Минске в Центральном хранилище Национального банка показали, как выглядят обновленные 5 и 10-рублевых купюры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты рассказали, каким образом усилили защиту банкнот от подделок, чем модели 2019-го будут отличаться от предыдущей версии. Когда белорусы смогут подержать новинку в руках? Узнавала корреспондент Анастасия Корниенко.

В этом отделе Центрального хранилища страны точно знают историю каждой банкноты. Здесь их проверяют до мельчайших деталей, ведь в обороте должны быть только качественные расчетные средства.

Галина Куцко, сотрудник Центрального хранилища Национального банка Беларуси:

Отдельно годные, а отдельно ветхие.

Кто-то на купюре написал телефон, постирал ее и даже почистил отбеливателем, или просто она износилась. Такие деньги уже точно не попадут в кошелек.

Ольга Бань, начальник службы Центрального хранилища Национального банка Беларуси:

Национальный банк, как вы знаете, заботится о том, чтобы в кошельках наших граждан были деньги достойного качества. Поэтому мы как вводим в обращение новую денежную наличность, так и изымаем ветхие банкноты и монеты.

По скорости изнашиваемости в лидерах 5 и 10-рублевые банкноты. Они с момента ввода пришли в негодность практически на 40 %. Наступила пора обновления.

Изготовитель купюр 2019 года выпуска – российские фабрики «Гознак». Они выиграли тендер. Крупных фирм, которые производят банкнотную бумагу, всего пять в мире. Эти предприятия выделяют новейшее оборудование и технологии.

Андрей Курятников, заместитель генерального директора АО «Гознак»:

Если в какой-то стране мира есть полностью свой завод, есть даже производство бумаги, есть производство полиграфическое по производству банкнот – это не говорит о том, что они смогут произвести банкноты по последнему слову техники. Поэтому у нас даже есть, собственно говоря, заказчики, которые, имея собственные заводы, покупают наши технологии, наши лицензии.

Цепочка производства начинается с подготовки натурального материала. Хлопок – основа белорусских денег.

Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала АО «Гознак»:

Такие показатели, как износостойкость, долговечность – это, понятно, хлопок. Это лучший материал сейчас.

Здесь же наносят степени защиты. Как? Конечно, не показывают. После ювелирной работы основа купюры готова, дальше в покраску. Новые банкноты более прочные, как минимум в полтора раза. Для справки, средний срок службы 5 евро – 13 месяцев, 1 доллара – почти 2 года, а 50 российских рублей – 8 месяцев.

Своего рода иммунитет белорусским деньгам обеспечит матовый бесцветный лак, им покрыты две стороны. У обеих банкнот кромка усилена на 5 миллиметров, чтобы края не загибались.

Новая и старая купюра только на первый взгляд одинаковые. Цветовая гамма прежняя, а вот в дизайн внесены уточнения. Теперь Каменецкая башня и полоцкая Спасо-Преображенская церковь на купюрах подписаны и приведены в соответствие с современным видом. К примеру, теперь на церкви есть икона. Изменен и год выпуска.

Александр Терещенко, главный специалист Национального банка Беларуси:

Убрали такой реквизит, как «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи на тот момент председателя правления Петра Прокоповича. Это решение правления.

Усовершенствован комплекс защиты. Броня, уверяют, самая современная, в несколько степеней. Сложна для подделки, но проста для проверки.

Достаточно потрогать банкноту – на ощупь воспринимается рельефное изображение. Защитная нить стала чуть шире. И – самое главное – дополнительный филигранный водяной знак.

Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:

Защищены от практически всех возможных элементов имитации защитных знаков. Абсолютно современный, экологичный защитный признак применен на вашей банкноте.