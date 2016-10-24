Беларусь и Польша планируют в ближайшие годы увеличить уровень товарооборота с $2,5 млрд до 4

Новости Беларуси. Уровень товарооборота Беларусь и Польша в ближайшие годы планируют увеличить с 2,5 миллиардов долларов до 4. Все предпосылки для этого есть, – заявляют участники бизнес-форума «Добрососедство». Он проходит уже в 20 раз и собрал пять сотен представителей деловых кругов из Беларуси и Польши.

Уже сегодня подписан целый пакет документов о сотрудничестве. Среди них меморандум о развитии транспортной инфраструктуры в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Томаш Шуба, генеральный директор строительной компании (Польша):

Мы будем заниматься строительством, модернизацией, реконструкцией трамвайных путей. Все, что связано с трамвайной инфраструктурой, мы будем менять на современные конструкции, у которых сроки эксплуатации очень длинные. Когда мы это сделаем, городской транспорт будет намного лучше, тише.

Сейчас Польша входит в десятку стран по объемам инвестиций в нашу страну.

Так, например, только за прошлый год он составил почти 200 миллионов долларов. Сейчас Беларусь и Польша прорабатывают возможность создания еще десяти совместных проектов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь сегодня играет особую роль в Евразийском экономическом союзе. С одной стороны, мы являемся таким входным пространством. С другой стороны, играем роль промышленного игрока, промышленного сердца в Евразийском экономическом союзе. В этой связи мы создаем очень хорошую платформу для наших партнеров из Европы для того, чтобы открывать здесь совместные производства, создавать продукцию с белорусской добавленной стоимостью и продвигать эту продукцию как на рынок Евразийского экономического союза, так и на рынок Европейского союза.