Вице-премьер, министр развития Польши Матеуш Моравецки 24 октября прибудет в Беларусь

Новости Беларуси. Минск и Варшава наводят торговые мосты. 24 октября Беларусь с визитом посетит вице-премьер, министр развития Польши Матеуш Моравецки. Он проведет переговоры с руководством нашей страны, а также примет участие в заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ожидается, что высокий гость посетит и ежегодный белорусско-польский экономический форум «Добрососедство». Он откроется 24 октября в Национальной библиотеке и соберет несколько сотен представителей ведущих компаний двух стран.

Польша является одним из основных торгово-экономических партнеров Беларуси в Европе. Правда, в последние два года наблюдался незначительный спад двухстороннего товарооборота. Если традиционно он составлял около трех миллиардов долларов, то в минувшем году стороны наторговали на сумму меньше двух. Однако партнеры намерены наверстать упущенную выгоду. Ожидается, что по итогам 2016 года вырастет не только польский экспорт в Беларусь, но и белорусский экспорт в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.