Новости Беларуси. Поднять планку торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Польши. О том как это сделать, 24 октября говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши.

Матеуш Моравецки прибыл в нашу страну для участия в экономическом форуме «Добрососедство». В Национальной библиотеке также состоится заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

За 25 лет, а именно столько существует Декларация о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве между государствами, польские бизнесмены инвестировали в нашу страну 360 миллионов долларов. По данным Варшавы, в прошлом году Беларусь заняла 25 место среди наиболее важных экспортных рынков для польских предприятий и 36 – для импортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.