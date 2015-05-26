Беларусь и Пакистан 26 мая подписали соглашение о создании делового совета

Новости Пакистана. В Пакистане продолжает работать белорусская делегация, 26 мая в Исламабаде продолжился бизнес-форум. Только накануне Беларусь и Пакистан договорились о контрактах на сумму более 40 миллионов долларов. 12 торговых соглашений с южно-азиатской страной заключили ряд отечественных предприятий.

В Исламабаде в эти дни работают представители 25 компаний и предприятий Беларуси. Многие из них в Пакистане впервые, поэтому, несмотря на 40-градусную жару, здесь для них подготовили насыщенную повестку дня и насыщенные переговоры.

До визита самой представительной делегации репутацию стране сделал простой белорусский трудяга. Наши тракторы пакистанцы отлично знают. Правда, украшают на свой манер: здесь и вся грузовая техника выглядит так, будто едет на карнавал.

За последнее время в южно-азиатскую страну поставили больше 30 тысяч тракторов. И это не предел для машиностроителей.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Тракторы, «МАЗы», «БелАЗы», продукция «Гомсельмаша», бобруйского «Агропроммаша», «Лидсельмаша», всего машиностроительного комплекса. И не только машиностроительного, но все предприятия Минпрома здесь ждет большая перспектива. Здесь и поставка, и сборка. Но, входя на этот рынок, да и на любой, надо все-таки рассматривать сборку «МАЗов», «Гомсельсемаш», бобруйского «Агропроммаш». Практически все предприятия будут сюда входить, включая сборку.

Найти общий язык с южно-азиатскими бизнесменам поможет Белорусско-пакистанский деловой совет. Соглашение о его создании подписали 26 мая.

Первые бизнес-консультации продут этой осенью уже в Минске. Как говорится, лучше приехать и один раз увидеть.

В то, что страны сработаются, верит Имран. Он сам когда-то получил медицинское образование в Минске. Сегодня работает кардиологом в Исламабаде. Трудности есть у всех стран, философствует доктор, но главное-то люди.

Имран Ахмед, врач:

В Пакистане люди очень хорошие, добрые. Здесь все хорошо. Белорусские люди образованные, гостеприимные. Когда там учился, у меня никаких проблем не было. Я это время вспоминаю, они всегда мне помогали.

Рынок Пакистана действительно сложный, но перспективный. Экономика страны растет, развивается сельское хозяйство и промышленность.

По прогнозам МВФ и Всемирного банка, это государство скоро займет место в 20 крупнейших экономик мира. Только Китай намерен вложить в Пакистан больше 40 миллиардов долларов.

Миан Мухаммад Адрис, президент торгово-промышленных палат Пакистана:

Китай инвестирует огромные деньги в инфраструктуру Пакистана. Это отличный толчок для развития многих совместных проектов. Самое важное, конечно, это нефтехимия и текстильная промышленность. Пакистан в центре Азии, а это значит, что у нашей страны хорошие торговые перспективы.

Инвестиции пойдут в инфраструктуру и энергетику. В Пакистане есть приличные запасы углеводородов, нефтяные оценивают в 300 миллионов баррелей. Этот сектор может стать полем для деятельности белорусских специалистов.

Андрей Ковтухо, генеральный директор РУП «Научно-производственный центр по геологии»:

Беларусью накоплен достаточно большой опыт проведения геолого-разведочных работ, также проводятся научные исследования, которые могут быть применены здесь, в условиях Пакистана, поскольку полезные ископаемые, которые имеются у нас, похожи на те, которые обнаружены в Пакистане. И Пакистан является достаточно интересной территорией для исследований. И наши специалисты могли бы применить свои знания на пакистанской земле. Есть уже определенные договоренности с пакистанской стороной о возможности таких исследований.

Большое значение для южно-азиатской страны имеет легпром. Сам президент Пакистана Мамнун Хусейн когда-то начинал свою карьеру в семейном текстильном бизнесе.

Накануне белорусским концерном легкой промышленности скреплен меморандум о сотрудничестве, а 26 мая общий пакет договоренностей пополнился контрактом, который подписан крупным белорусским производителем обуви. Речь идет о поставке комплектующих

Юрий Суманеев, генеральный директор предприятия по выпуску обуви:

В Пакистане достаточно много населения и много занятых в легкой промышленности, поэтому качественный труд, недорогой труд имеет смысл использовать в том числе в цепочке создания ценностей. Компания предложила создать и совместные предприятия на территории Пакистана для того, чтобы вместе участвовать в создании обуви и продвижении ее на наши рынки. Здесь, в принципе, очень качественные товары для легкой промышленности, и имеет смысл их включать в наши производственные цепочки, чтобы не отдавать наши рынки сбыта.

В итоге контрактный пакет оценивают в 54 миллиона долларов. Впрочем, об итогах белорусско-пакистанских переговоров говорить пока преждевременно. Работа Правительства, директората и бизнесменов в Южной Азии еще на закончена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.