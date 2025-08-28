Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка планеты одержала победу над россиянкой Полиной Кудерметовой. В первом сете Соболенко сломила сопротивление соперницы на тай-брейке – 7:6. Вторая партия прошла под диктовку Соболенко – 6:2.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Думаю, в каждом матче мне нужно быть сосредоточенной на себе. Я знаю, что если смогу показать свою игру и бороться за каждое очко, у меня всегда будут шансы. Все, что я стараюсь делать, – это концентрироваться на себе и бороться. Почему я так хороша на тай-брейках? Честно, не знаю. Я понимаю, что каждый розыгрыш может стать ключевым моментом сета, поэтому стараюсь оставаться сильной и агрессивно играть.

В 1/16 финала Арина Соболенко встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Еще одна представительница Беларуси Виктория Азаренко в третьем круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.