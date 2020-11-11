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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на действующем уровне

11 ноября 2020 15:24
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования сохраняется на действующем уровне – 7,75 %. Такое решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значение действует с июля. В первой половине года банк дважды снижал ставку рефинансирования – в феврале и в мае. В августе и в октябре регулятор принимал решения о сохранении ставок на неизменном уровне – 7,75 %.

От ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Чем она ниже, тем дешевле будут займы. В то же время слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. Задача регулятора – удерживать равновесие, чтобы ставка рефинансирования соответствовала ситуации в экономике и не способствовала росту цен.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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