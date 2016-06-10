«Белагро-2016»: Андрей Кобяков посетил выставку продовольствия и рыбацкую деревню

Новости Беларуси. В Минске продолжает работу крупнейшая сельскохозяйственная выставка года — «Белагро-2016». Свою продукцию на площадке презентует рекордное количество компаний — свыше 500 из 20 стран.

10 июня с экспозициями крупнейших промышленных предприятий ознакомился премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков посетил выставку продовольствия и рыбацкую деревню.

«Белагро» — это своего рода отчет достижений агропромышленного комплекса. Во время проведения выставки только организации мясной и молочной отрасли нашей страны заключили 14 контрактов на общую сумму более миллиарда двухсот тысяч российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Что касается центрального региона Российской Федерации, здесь прошла неделя Москвы в городе Минске. Здесь заключена большая номенклатура продовольственных товаров. Будут увеличены поставки по таким ключевым позициям, как мясо говядина. 34 тысячи тонн мы должны поставить в 2017 году. 11 тысяч тонн мяса птицы мы должны в Москву поставить. В денежном исчислении это сумма более 500 миллионов долларов США.